Freudenstadt Einblicke in prächtige Wildtierwelt der Region

Die Schau in der Schwarzwaldhalle dauert bis Sonntag. Eröffnung ist heute um 18 Uhr mit der Tagung der Hegegemeinschaften im Nordschwarzwald. Auf dem Programm stehen die Besprechung der Geweihe und ein Vortrag des Biologen Olaf Simon vom Institut für Tierökologie.

Am Samstag und Sonntag lockt die Rotwildschau mit einem vielfältigen Programm. Die größte heimische Wildtierart ist das Rotwild, das im Schwarzwald in zwei Gebieten vorkommt. Hirsche, die im Nördlichen Schwarzwald in den vergangenen beiden Jahren erlegt worden sind, werden am Wochenende in der Halle ausgestellt. Anhand der Geweihentwicklung und der Anzahl der erlegten Hirsche können sich Naturfreunde und Experten ein Bild über die Rothirsche im Nordschwarzwald machen.

Die Schau wird flankiert von einem lebensecht gestalteten Rothirsch-Diorama, von Ausstellungen und Ständen mit Bekleidungsangebot von Outdoormode, Jagd- und Naturschmuck, Spezialitäten aus Wald, Flur und Natur, Bauernspezialitäten bis hin zu Holzmöbeln. Der LJV präsentiert sein Auerwildprojekt mit Schwarzwald-Fuchspelzen aus nachhaltiger Jagd. Infos zu Jagd und Wild gibt es am Stand der Kreisjägervereinigung und mit einem Tierquiz für die kleinen Besucher bei Lernort Natur.