Freudenstadt Einblick in früheres Kurleben

Bad Wildbad/Freudenstadt. Zum Jahresabschluss trafen sich 25 Skallegen von Skal International Freudenstadt im Forum König Karlsbad. Dort ging es ins Kino, in dem Geschäftsführer Frank Rieg einen Film über Bad Wildbad in den 20er-Jahren vorführen ließ. Die Zuschauer waren begeistert vom Kur- und Badeleben in alten Zeiten.