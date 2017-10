Freudenstadt Einblick in finnische Mythologie

Finnland feiert in diesem Jahr 100 Jahre Unabhängigkeit, für das skandinavische Land ein bedeutendes Ereignis. Als kleine Reverenz an den nordischen Nachbarn bietet Kultur am Dobel mit Louhi ein Nordlandmärchen für Erwachsene mit Musik. Die Gruppe bietet fantasievolle Einblicke in das Werk der Finnen, das "Kalevala". Das begleitet die Gruppe mit typisch finnischer Folk-Musik.

Sängerin Laura Ryhänen gelingt es, den alten Liedern mit ihrer kraftvollen Stimme neue Dynamik und Farbe zu verleihen. Das Kalevala ist ein im 19. Jahrhundert auf der Grundlage von mündlich überlieferter finnischer Mythologie zusammengestelltes Nationalepos. Es zählt zu den wichtigsten literarischen Werken der finnischen Sprache und trug maßgeblich zur Entwicklung des Nationalbewusstseins der Finnen bei.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 14. Oktober, ab 20 Uhr im Schweizersaal des Stadthauses Freudenstadt statt. Im Subiaco-Kino in Freudenstadt wird in Absprache mit Kultur am Dobel bereits am Freitag, 6. und 11. Oktober, ab 20 Uhr ein finnischer Film ins Programm aufgenommen: "Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki".