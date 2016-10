Freudenstadt Einblick in Behandlung von Diabetes

Die Leiterin des Instituts für Ernährungswissenschaften, Naemi Kajiwara, nutzt seit sechs Jahren das Angebot, bei einer mehrtägigen Hospitation ihren Studentinnen einen Einblick in die Besonderheiten der Behandlung und der Versorgungsstrukturen in den Bereichen Diabetes mellitus und Ernährungsmedizin in Deutschland zu ermöglichen. Ergänzt wurde das medizinische Programm durch einen Besuch in Straßburg. Die Frage nach einer möglichen gesundheitsförderlichen Anreicherung der Ernährung durch natürliche Lebensmittelbestandteile führte die Gruppe auch nach Stuttgart, wo sie eine Produktionsstätte zur Herstellung von Pflanzensäften besichtigte.

Eine Studentengruppe mit der Studienrichtung Altenpflege erweiterte dieses Jahr erstmals das Austauschprogramm zwischen dem Martha-Maria Gesundheitspark Hohenfreudenstadt und der Kobe Women’s University. Ein Besuch der Martha-Maria Seniorenzentren Liechten-stein-Hohnau sowie Nagold und ein Ausflug nach Stuttgart zum dortigen Martha-Maria Seniorenzentrum standen auf dem Programm.

Neben dem fachlichen Austausch ging es aber auch um das Kennenlernen der jeweiligen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Kulturen beider Länder.