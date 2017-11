Freudenstadt Einblick in Arbeit des Managements

Freudenstadt/Loßburg-Wittendorf. Praktika, Unternehmensbesuche, Vorträge – Berufsorientierung ist an allen Schulen ein Thema, einen realistischen Einblick in den Arbeitsalltag bekommt man jedoch nur bedingt. Anders bei der 17-jährigen Jessica Mutschler aus Wittendorf, die auf das Wirtschaftsgymnasium der Eduard-Spranger-Schule in Freudenstadt geht. Sie durfte für einen Tag Norwin Graf Leutrum von Ertingen, Vorstand bei der Baden-Württembergischen Bank (BW-Bank), begleiten.

Im Wettbewerb durchgesetzt

Wie kommt man als Schülerin auf so einen Posten? Durch den Wettbewerb "Chef für einen Tag" des Magazins "Focus Money", auf den einer von Jessica Mutschlers Lehrern aufmerksam geworden war. Auf die Stelle des BW-Bank-Vorstands bewarb sich erst einmal die ganze Klasse gemeinsam. Die Schüler erstellten eine Webseite, auf der die Schule präsentiert wird, inklusive Video des Schulalltags eines Schülers. Graf Leutrum kam dann auch einen Tag in die Klasse und beantwortete Fragen. "Ich habe nur eine Frage gestellt, nämlich, worauf es beim Einstellungsgespräch bei der BW-Bank ankommt", erinnert sich Jessica Mutschler, "trotzdem hat sich Graf Leutrum später an mich erinnert." Mit der Klassen-Bewerbung war der Wettbewerb noch lange nicht vorbei: Jeder Schüler erstellte einen Lebenslauf und es gab einen Online-Test. Und die Klasse schaffte es in die nächste Runde. 16 von 30 Schülern durften zum Casting ein Wochenende in das Kloster Haydau in Hessen. Das Programm der zwei Tage war vollgepackt mit einem Intelligenztest und einer Gruppendiskussion der drei Finalisten, in der sie die Rettung eines insolventen Unternehmens erarbeiten sollten. Mit den besten zwei wurde dann wiederum ein Einzelgespräch geführt. Erst kurz vor der Abreise kam das Ergebnis – Jessica Mutschler hatte es auf den ersten Platz geschafft. "Das kam total unerwartet", sagt sie.