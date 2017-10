Freudenstadt Ein würdiger Ort für den Abschied

Pfalzgrafenweiler. Nach rund sechsmonatiger Bauzeit wurde das Gebäude auf dem Friedhof von Bürgermeister Dieter Bischoff und den Pfarrern beider Konfessionen der Öffentlichkeit übergeben. In seiner Begrüßungsansprache betonte Bischoff, dass die alte Aussegnungshalle nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprochen habe und saniert werden musste.

Darüber hinaus einigte sich der Gemeinderat nach langen und kontroversen Diskussionen darauf, das Gebäude nicht nur zu sanieren, sondern gleichzeitig zu erweitern und damit Platz für mehr als 150 Trauergäste zu schaffen. Erneuert und barrierefrei umgestaltet wurden in diesem Zug auch die sanitären Anlagen. Insgesamt hat die Gemeinde mehr als 400 000 Euro ausgegeben. Das alte Gebäude hatte keinen ausreichenden Wetterschutz geboten und galt überdies als zu klein.

"Der vollendete Umbau bietet nunmehr einen zeitgemäßen Rahmen für einen würdevollen Abschied und stellt gleichzeitig ein würdiges Zeugnis christlicher Kultur dar", so der Bürgermeister. Auf der Grundlage des alten, offenen Gebäudes wurde ein sachliches und modernes, geschlossen gestaltetes Bauwerk entwickelt, in das die vorhandene Bausubstanz, soweit erhaltenswert, integriert wurde. Zusätzlich wurde eine Fußbodenheizung eingebaut, die zehn Jahre lang von der Weiler Wärme kostenfrei mit Wärme versorgt wird. –"Die Gemeinde kann stolz darauf sein, mit einer strengen Architektur dem Gebäude einen angemessenen und würdigen Ausdruck verliehen zu haben, der von hoher Achtung nicht nur für Verstorbene geprägt ist, sondern auch voller Verantwortung für die Mitbürger steht, unabhängig von deren religiöser Überzeugung", so Bischoff weiter.