Freudenstadt "Ein würdiger Ort für den Abschied"

Freudenstadt. "Der Wald der Erinnerung soll keine Konkurrenz zum traditionellen Friedhof darstellen", betont er. Klar müssten diese Betriebe mit gewissen Verlusten in Folge des aufkommenden Trends zum Naturfriedhof rechnen, jedoch "geben wir dem Bürger nur das Recht, sich frei zu entscheiden", vertritt Müller seine Ansicht.

"Klassischer Grabschmuck ist im Wald der Erinnerung nicht zulässig", so Müller. Die Grabpflege wird auf dem Naturfriedhof komplett der Natur überlassen. Der Wald der Erinnerung zwischen Kienberg und Lauferbrunnen, der von der Stadt Freudenstadt und der Friedhofsverwaltung betrieben wird, bietet damit den Vorteil, dass die Hinterbliebenen nicht ständig zum Anpflanzen, Unkraut Jäten oder Gießen an das Grab müssen. "Der Wald ist in seinem Sinn weiterhin Wald", erklärt Müller.

Und das Konzept komme an. Rudolf Müller erzählt: "2015 hatten wir 15 Beisetzungen. 2016 waren es bis jetzt zwölf." Das entspreche vollkommen den Erwartungen. Werbung werde nicht gemacht. "Es hat sich einfach rumgesprochen."