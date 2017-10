Freudenstadt Ein "wärmeres" Licht soll auf dem Kienberg strahlen

Geldverschwendung? "Nein", sagt die Stadtverwaltung. Bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf dem Kienberg habe man die Lichtfarbe 4000 Kelvin ausgewählt, erläuterte der Leiter des Amts für Stadtentwicklung, Rudolf Müller, im Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt (AIU). Es sei der Topografie geschuldet und dem niedrigen Lichtpunkt an den nur fünf Meter hohen Masten, dass das Licht gewaltig blendet. Deshalb sei bei der Verwaltung vermehrt Kritik vorgetragen worden. Die Stadtwerke hätten daraufhin einige Leuchten auf die Lichtfarbe 3000 Kelvin umgerüstet. "Das ist deutlich besser", so Müller. Die ausgebauten Lampen könnten in anderen Teilen der Stadt, zum Beispiel in Gewerbegebieten, verwendet werden, ergänzte er.

Kosten wurden nicht geprüft

Stadträtin Elisabeth Gebele (Bürgeraktion) fragte, ob nicht Stadträte oder der OB selbst bei dem Thema befangen sind, weil sie auf dem Kienberg wohnen. Bei der Frage, ob das Licht heller oder dunkler sein soll, gebe es keine Befangenheit, antwortete Oberbürgermeister Julian Osswald und hob hervor, dass 3000 Kelvin in dem Gebiet wesentlich besser seien. Hätte man die Lampen gleich bemustert, hätte man bemerkt, dass 4000 Kelvin zu hell sind, gab er zu.