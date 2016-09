Freudenstadt Ein Treffpunkt für Einheimische und Durchreisende

Unter den Fahrzeugen befanden sich viele Oldtimer. Manche Besucher haben bereits im Radio und in der Zeitung von der besonderen Tankstelle gehört, Andere entdeckten sie beim Vorbeifahren und hielten spontan an, um sich das genauer anzuschauen. Tino Schenk, Leiter der Tankstellenprojekte der Freudenstädter Firma Oest, stand zufrieden am Rande des Trubels. Die Retro-Tankstelle sei gut eine Woche geöffnet und die Bilanz positiv. "Unser Konzept geht voll auf. Meine Erwartungen sind sogar übertroffen worden", freute sich Schenk. "Es ist toll, zu sehen, wie gut die Tankstelle und die Idee dahinter angenommen werden", so Schenk.

Am ersten Tag sorgte die Gruppe Jukebox für die passende musikalische Unterhaltung. Tags darauf übernahm die Band John & the Blues Friends. Wie geplant lockte das Angebot vor allem Einheimische an. "Ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen", erzählte Schenk. Viele hätten die Tankstelle während der drei Monate, in der sie geschlossen hatte, schmerzlich vermisst.

Die Bewohner des Kniebis nutzten die frühere Tankstelle für kleine Einkäufe, was auch jetzt wieder möglich ist. Für Einheimische aber auch Wander-, Fahrrad- oder Motorradgruppen soll sich die Tankstelle als Treffpunkt etablieren. "Manche sitzen den ganzen Morgen auf der Terrasse und genießen die Aussicht", berichtet Tino Schenk. Der Bezug zu den Fahrzeugen, aber auch die Authentizität der 60er-Jahre, von den Kleidern der Kellnerinnen bis hin zum Tankwart, locke viele an.