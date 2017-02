Freudenstadt Ein Regionalsieger aus Kreis

Die Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb war mit drei Teams im Rennen: Joseph Gressing (18), Benjamin Müller (18) sowie Andreas Klaas (17) haben mithilfe einer nahezu perfekten Abdichtung und einer Rundumheizung eine effizientere und sicherere Biogasanlage entworfen. Niclas Wiebe (17) hat ein Michelson-Interferometer untersucht, um mobil translatorische Beschleunigungen zu messen. Dies könnte mit viel Entwicklungszeit bei Beschleunigungssensoren von Flugzeugen Anwendung finden.

Horber tüfteln Konzept für Biogasanlagen aus

Wenn es nach Mathias Klaas (17), Raphael Bühner (18) und Dominik Maier (17) geht, haben Drahtseile an Fahrstühlen bald ausgedient. Ein Eisenkern mit Spulen, die Magnetfelder erzeugen, soll an ihre Stelle treten. Am Fahrstuhl wird ein Aluminiumring befestigt, sodass durch den steten Wechsel der Polarisierung in Ring und Spule eine Abstoßung entsteht, die den Fahrstuhl aufwärts bewegt.

Die zwölfjährige Hannah Sommerfeld vom Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb hat sich mit dem Zuckergehalt in Cola beschäftigt und eine Umfrage gestartet, um zu erfahren, wie angenehm die einzelnen Süßungsmittel schmecken. Kristoffer Kilisch (14) und Andreas Pfeffer (13), ebenfalls Schüler am Martin-Gerbert-Gymnasium, haben untersucht, wie gut sich ein Metallkörper mithilfe von Elektromagneten beschleunigen lässt. So könnte beispielsweise ein Rohrpostsystem funktionieren.