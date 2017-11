Freudenstadt Ein-Mann-Stück handelt von Angst in Zeiten des Krieges

Lebensperspektive rückt in immer weitere Ferne

"Krieg" ist ein Gedankenexperiment, bei dem die Verhältnisse auf den Kopf gestellt werden. Nicht in den fernen Regionen wie Syrien oder Afghanistan tobt sich der Krieg aus, sondern in Europa. Der 14-Jährige flieht mit seiner Familie vor Kälte – es ist erst Anfang November – , Gewalt und Hunger in den Nahen Osten.

Bis auf wenige Habseligkeiten lassen sie alles zurück und landen in einem ägyptischen Flüchtlingslager – wie so viele. In der arabischen Welt braucht man keine Menschen aus Europa, so heißt es, die "nur Papier umdrehen".

Die Asylanten haben keine Ahnung von der Sprache im fremden Land, wissen nichts von der Kultur, dürfen das bedrängend enge Lager nicht verlassen. Die Bearbeitung des Asylantrags zieht sich aus formaljuristischen Gründen hin. Eine echte Lebensperspektive rückt in immer weitere Ferne.

Selbst als eine befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt wird und die Flüchtlinge sich mit den Gegebenheiten notgedrungen arrangiert haben, bleiben sie doch Fremde, die letztlich nur geduldet sind. Als der Krieg in Deutschland zu Ende ist, hat das Land sein Gesicht verändert. Die Menschen wissen nicht mehr, wo sie eigentlich hingehören, und in ihre Herzen gräbt sich die niederschmetternde Erkenntnis: "Jemand kam und stahl dir dein Leben."

Schüler berichten auch von eigenen Erfahrungen

Die jungen Besucher dankten dem Darsteller mit herzlichem Applaus. Anschließend nahmen sie nach zögerlichem Beginn das Gespräch mit Tim Tegtmeier auf und stellten eine ganze Reihe von Fragen rund ums Thema Flüchtlinge.

Vom Schauspieler ermuntert, berichteten sie auch von persönlichen Erfahrungen. Tegtmeier betonte, dass er nicht mit erhobenem Zeigefinger habe auftreten wollen; vielmehr sei es seine Absicht (und die der Autorin) gewesen, die Zuschauer ein Stück weit zu sensibilisieren. Ängste von Menschen im Umgang mit Flüchtlingen verstehe er durchaus. Die Schüler erbaten auch Auskunft über ihn selbst und seinen Werdegang als Schauspieler.

Vor einem Auftritt in einem Ein-Personen-Stück sei er nervös, weil er auf sich allein gestellt sei und volle Konzentration aufbringen müsse. Im Ensemble könne man bei aller notwendigen Professionalität doch entspannter agieren. Die Badische Landesbühne, führte Tegtmeier aus, spiele ihre Stücke zu 80 Prozent außerhalb des eigenen Hauses.