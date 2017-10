Freudenstadt Ein Mann hebt die Welt aus den Angeln

Macht das einen Unterschied in der Sichtweise auf das Reformationsjubiläum?

Nein, überhaupt nicht. Es ist ja was passiert an jenem 31. Oktober 1517. Luther hat an diesem Tag zwei Briefe abgeschickt, denen die 95 Thesen beigefügt waren. Das ist belegt. Auf die Briefe hat er übrigens nie eine Antwort bekommen. Einer der Empfänger, Albrecht Kardinal von Brandenburg und Erzbischof von Mainz, hat seinen Brief an die Kurie nach Rom weitergeschickt. Auch das ist belegt.

Gab es die 95 Thesen überhaupt?

Auf jeden Fall. Die Original-Thesen existieren nicht mehr, aber Abschriften. Sie liegen heute gut gesichert unter Panzerglas.

Sie sagen, Luthers Thesen seien überhaupt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen, sondern für einen kircheninterne Diskussion. Fügung des Schicksals?

Das ist interessant. Der, der den Startschuss für die Ereignisse gab, wollte das so gar nicht. Luther wollte nicht, dass die Thesen in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden, sie waren für einen kircheninternen Diskurs gedacht. Gezänke unter den Mönchen war seinerzeit üblich, deshalb hat Rom anfangs auch keine Notiz davon genommen. Luther war zeitlebens von der Idee besessen: Wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann müssen wir drüber sprechen. Mag sein, dass das mönchisch-naiv war. Luther wendet sich zunächst ja an Abt Tetzel, den Organisator des Ablasshandels. Da liefen ja richtige Deals, um Geld für den Wiederaufbau der Peterskirche zu beschaffen. Es ging aber auch um Kirchen- und Machtpolitik und ums Geschäft. Und da menschelte es unwahrscheinlich. Luther war anfangs nicht generell gegen den Ablass. Aber am Ende gab es die kirchliche Sündenvergebung ganz ohne Buße und Reue, einen Freifahrtschein. Das hat ihn geärgert.

Mit seiner Kritik am Ablasshandel hat sich der Reformator mit den Mächtigen angelegt, indirekt auch mit dem Papst. Wie konnte er das überleben?

Luther gehörte dem Augustinerorden an, damals ein mächtiger Orden. Tetzel war Dominikaner und wollte sich sein Geschäftsmodell nicht verderben lassen. Das war anfangs ein politisches Ränkespiel. Luther sollte dann nach Rom zum Verhör, aber das wäre eine Reise ohne Rückfahrschein gewesen. Das wussten alle. Sie schafften es, dass das Gespräch in Deutschland stattfinden sollte. Über Luther lag die mächtige schützende Hand des Kurfürsten.

War er sich der Gefahr bewusst?

Er hatte schon einige Freunde, die ihm gesagt haben, was da gerade passiert. Luther sagte, es gehe ihm um die Wahrheit. Das ist auch die erste seiner 95 Thesen. Er hat sicher gespürt, dass er in Gefahr ist, hat seine Thesen aber immer glasklar vertreten. Bloß die Diskussion, die er damit angestoßen hatte, konnte er nicht mehr steuern.

Luther schrieb, wahre Buße sei innere Buße, die auch Strafe bejahe. Glauben Sie persönlich an einen strafenden Gott?

Nein, so hat das Luther auch nicht gemeint. Gott ist für mich kein Erfüllungsautomat. Wenn ich um Vergebung bitte, heißt das ja nicht, dass mein Handeln dann ohne Konsequenzen bleibt. Banales Beispiel: Wenn ich zu schnell gefahren bin und geblitzt wurde, heißt es ja nicht, dass ich keinen Strafzettel kriege, wenn ich dafür bete. Gott ist für mich ein vergebender Gott, der aber selbst entscheidet. Ich habe im Leben auch schon dafür gebetet, dass etwas gutgehen möge, aber es kam dann anders. Ich akzeptiere das und glaube, dass Gott schon das Richtige für mich tut, auch wenn ich das im Moment nicht verstehen kann. Das ist Urvertrauen und übrigens typisch protestantisch.

Luther kritisierte die stark verweltlichte Kirche, war weltlichen Genüssen selbst offenbar auch nicht abgeneigt. Passt das zusammen?

Die Kritik muss man im historischen Kontext betrachten. Das Deutsche Reich war seinerzeit politisch ein Flickenteppich aus hunderten von Fürstentümern, keine Einheit. Kirche und Glauben waren die ordnende Macht, die alles zusammenhielten. Für Luther hat sich die Kirche irgendwann zu sehr um Wirtschaft und Politik gekümmert und ihren Anspruch mit der Drohung des Fegefeuers durchgesetzt. Die primäre Aufgabe des Priestertums, sich um das Seelenheil der Menschen zu kümmern, ist in seinen Augen zu kurz gekommen.

Was hat Sie am meisten überrascht bei Ihren Recherchen über das Thema?

Die Brisanz der Thesen und die gravierenden Folgen, die die Veröffentlichung auslöste. Es führte in Katastrophen wie den 30-jährigen Krieg. Es war aber auch der Anfang vom Ende der starren Ständegesellschaft des Mittelalters. Es führte zur allgemeinen Schulpflicht, zu Volksbildung und zur Freiheit der Menschen. Das konnte Luther alles nicht wissen. Aber es fasziniert mich, dass ein einziger Mann mit seinen Thesen eine gesellschaftliche Diskussion ausgelöst hat, die nicht nur in Unis und Kirchengremien geführt wurde, sondern auch von Handwerkern und Tagelöhnern. Aus dem Flämmchen der Thesen ist eine lodernde Fackel geworden.

Die Fragen stellte Volker Rath

ist 77 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Leipzig. Er kam 1952 nach Ulm, wo der Lebensmittelpunkt seiner Familie war. 1965 kam er, der Liebe wegen, nach Freudenstadt und blieb hier, mit kurzem weiteren Zwischenspiel in Ulm während der Ausbildung zum Lehrer. Riedrich war erst Volksschullehrer, später Realschullehrer mit den Fächern Geschichte und Politik sowie Geografie. Er war an mehreren Schulen im Raum Freudenstadt tätig, in leitender Position. Seit 2004 ist er engagiert in der evangelischen Kirche in Freudenstadt.