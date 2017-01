Freudenstadt Ein Jahr Baustelle in der Innenstadt

Das passte Stadtrat Karl Müller (SPD) gar nicht. Er stellte den Antrag, von der Loßburger Straße in Richtung Stadtmitte nur zwei statt drei Fahrspuren vorzusehen und die Radstreifen auf 1, 5 Meter stadteinwärts und 1,6 Meter stadtauswärts zu erweitern. Es müsse ein Umdenken stattfinden, sagte er. Den Fahrrädern und Pedelecs gehörten in der Innenstadt die Zukunft. Unterstützt wurde er von seinem Fraktionskollegen Günter Braun. Ein Schutzstreifen für Radler von 1,25 Meter sei ein "No Go".

Oberbürgermeister Julian Osswald bemerkte, dass er diesen Antrag nicht befürworten könne. Ob der Radstreifen 1,25 oder 1,5 Meter breit sei mache keinen großen Unterschied. Es gebe auch Belange des Kraftfahrzeugverkehrs und das Verkehrsaufkommen von zwei Bundesstraßen müsse an dieser Stelle eben durch.

In der Diskussion kam auch die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer zur Sprache. Rudolf Müller kündigte dazu an, dass innerhalb der derzeit laufenden Lärmaktionsplanung die Entwicklung in Richtung Tempo 30 gehe.

Stadträtin Beate Gaiser (Freie Wähler) unterstützte Karl Müller. "Wenn ich mir Lastwagen und Radfahrer nebeneinander vorstelle, wird mir bange". Man sollte vielleicht andere Wege für die Radler suchen, schlug sie vor.

Die lange Diskussion im Gemeinderat drehte sich um zahlreiche Details der Planung. So forderte Stadträtin Carola Broermann (CDU) einen "hochwertigen Ausbau" des Promenadeplatzes mit Naturstein- statt Betonsteinen. Dagegen sagte Stadtrat Hermann John (Freie Wähler), dass Natursteine im Winter immer glatt seien. OB Osswald warf ein, dass es auch eine Frage der Haltbarkeit sei. Großflächig seien Natursteine nicht geeignet.

Geteilte Meinungen gab es auch über eine Druckknopfampel, die an der Murgtalstraße beim Schickhardtbau (Polizei) statt des Zebrastreifens vorgesehen ist. Stadtrat Hermann John hielt sie für einen "Treppenwitz", für Stadtrat Friedrich Volpp (Freie Wähler) war sie dringend notwendig und auch Karl Müller war für die Ampel. In der Abstimmung entschied sich die Mehrheit für die Fußgängerampel.

Baustellenmanagement dringend erforderlich

Stadtrat Andreas Bombel (CDU) versuchte die Debatte zu beenden. "Wir sollten einfach zustimmen", meinte er. Wichtig sei es darüber nachzudenken, wie die Maßnahme auf die Anwohner wirkt. Es sei ein gutes Baustellenmanagement notwendig. OB Julian Osswald sicherte zu, dass bei einem Informationsabend, der für den 1. Februar angesetzt ist, das Regierungspräsidium als ausführende Behörde mit dabei sein werde.

In der Schlussabstimmung scheitere schließlich der Antrag von Karl Müller die Fahrspuren auf der Loßburger Straße stadteinwärts auf zwei zu beschränken.