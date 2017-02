Freudenstadt Ein "Grundrauschen" ist vorhanden

Wo drückt die Handel- und Gewerbetreibenden der Schuh am meisten? "Ein großes Problem ist die fehlende flächendeckende Kommunikation", hat Jana Bonig festgestellt. Deshalb hat sie in den vergangenen vier Monaten daran bereits gearbeitet. Schon Thomas Aurich, Vorsitzender des Vereins Freudenstadt-Marketing, hatte einen "Runden Tisch" ins Leben gerufen, an dem Vertreter des Tourismus, der Wirtschaftsförderung, der Industrie- und Handelskammer, des Hotel- und Gaststättenverbands und des Handels- und Gewerbevereins (HGV) sitzen.

Jana Bonig ist bereits dabei eine weitere Idee umzusetzen: die Gründung von Arbeitskreisen zu verschiedenen Themen wie beispielsweise dem Weihnachtsmarkt oder für das Baustellenmarketing beim Umbau des Promenadeplatzes und der Loßburger Straße. Ein weiterer Arbeitskreis für Zukunftsthemen ist angedacht.

Wichtig ist Jana Bonig, dass sich die Mitglieder des Vereins Freudenstadt-Marketing, bisher sind es rund 130, besser kennenlernen. Ideen einbringen, Netzwerke bilden und Synergieeffekte ausnutzen – das sind die ersten großen Ziele der Citymanagerin. Deshalb hat sie auch bereits einen Newsletter eingeführt, damit alle Mitglieder informiert sind, auch wenn sie zu keinem Treffen kommen konnten.

Dass es zu den Veranstaltungen in Freudenstadt verschiedene Meinungen gibt, hat Jana Bonig schnell mitbekommen. "Das ist wie eine Religionsfrage", meint sie. Dem einen gefalle zum Beispiel der Fischmarkt, der seit Jahren regelmäßig in Freudenstadt gastiert, der andere könne ihn nicht mehr sehen. Wer aber den Weihnachtsmarkt kritisiere, habe sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Freilich könne man den Freudenstädter Markt nicht mit dem in Straßburg oder Stuttgart vergleichen. Aber für eine Stadt von der Größe von Freudenstadt sei er groß, daure lange und gut. Doch es gebe sicher auch noch Optimierungsmöglichkeiten, deshalb sei der Arbeitskreis Weihnachtsmarkt gegründet worden.

Auch in diesem Jahr wird es in Freudenstadt die bewährten Veranstaltungen wie Stadtfest, lange Einkaufsnacht oder den Kunsthandwerkermarkt geben. Alles im ersten Jahr umkrempeln will Jana Bonig nicht. Kleinere Veranstaltungen könnten eventuell noch hinzukommen. "Ein gewisses Grundrauschen haben wir in Freudenstadt, doch es ist noch etwas Musik drin", sagt sie.

Das Angebot für die junge Generation findet sie in Freudenstadt recht gut: "Ich habe nicht das Gefühl, dass es zuwenig gibt." Doch wenn man größere Veranstaltungen, wie beispielsweise ein Open-Air-Festival über die Bühne bringen wolle, müsse man jemand haben, der das Ganze organisiert und vor allem für die Kosten gerade steht. Auch die Sicherheit spiele bei Großveranstaltungen inzwischen eine große Rolle.

Die Zusammenarbeit von Handel und Gastronomie ist für die Citymanagerin wichtig. Die Voraussetzungen dafür sind durch die Mitgliedschaft des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) bei Freudenstadt-Marketing geschaffen. Auch in diesem Bereich setzt Jana Bonig auf mehr Kommunikation. "Denn daraus entstehen Ideen." Dazu zitiert sie eine arabische Weisheit: "Wer alleine arbeitet addiert, wer zusammenarbeitet multipliziert."

Bleibt bei so viel Arbeit auch noch Freizeit? "Ich habe noch nicht so viel unternommen", antwortet Jana Bonig. Allerdings sei sie schon im Theater gewesen und beim Rockkonzert der Gruppe Crekko. Ab und zu treffe sie sich auch mit Bekannten in Lokalen. Eine Kneipenkultur wie in Freudenstadt müsse man in einer Stadt dieser Größe erst mal finden, meint sie zu dem Angebot.