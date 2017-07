Freudenstadt Ein großes Eis für alle Neune

Mit Kindergarten noch nicht ganz einverstanden

Ein doch noch etwas heikles Thema schneidet Osswald mit dem Kindergarten an. Der dreijährige Simon soll bald in den Kindergarten kommen. So ganz damit einverstanden ist er aber nicht, weil er seine Mutter nicht mitnehmen kann. Seit 21 Jahren sind Sabine und Michael Sengstock verheiratet. Seitdem leben sie in Freudenstadt. Sie kommt ursprünglich aus Frankfurt am Main, er aus Rottweil. In Sulgen haben sie sich in einem kirchlichen Jugendcafé des Jugendmissions- und Sozialwerks kennengelernt.

In Freudenstadt fühlt sich die Familie wohl. "Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, woanders zu wohnen", sagt Sabine Sengstock. Besonders genieße sie die Arkaden am Marktplatz.

"Haushaltshaus" sorgt für Ordnung

Wie das Leben so ist, in einer so großen Familie, will Osswald wissen. Es sei schon schön, sagt Stefanie. "Wenn einer von uns fehlen würde, wäre das wie ein großes Loch." Und so lange das Haushaltshaus funktioniere, sei alles in Ordnung. Das Haushaltshaus? Das ist eine Art Plan, mit dem in einem rollierenden System die Pflichten aufgeteilt werden vom Tischdecken bis zum Holzhacken – denn bei einer so großen Familie muss jeder mithelfen, außer den Jüngsten natürlich.

Der 19-jährige Christian lebt inzwischen in Bielefeld und besucht dort die Schule. Was er am meisten vermisse, sei, morgens aufzustehen und an einen gedeckten Frühstückstisch zu kommen. "Ein negativer Punkt ist, dass wir halt nicht so viel Zeit für jedes einzelne Kind haben, wie in Familien mit weniger Kindern", stellt Sabine Sengstock fest.

Auf die Frage, ob sie denn auch mal frei hat, antwortet sie mit einem Lachen und der Feststellung, dass sie unheimlich gerne backt. Ein Haushalt mit so vielen Kindern ist halt ein Fulltime-Job, auch wenn ihr Mann sie unterstützt, soweit es der Beruf zulässt. Und für einander nehmen sich Sabine und Michael Sengstock auch ab und zu eine Auszeit und verreisen mal über ein Wochenende ohne die Kinder. Eine große Familie haben sich die beiden immer gewünscht. "Ich bin froh über jedes Kind", sagt Michael Sengstock.