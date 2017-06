Freudenstadt Ein Blick auf die mystische Welt des Waldes

Zu sehen sind Acrylmalerei, Aquarelle, Bleistiftzeichnungen, Fotomontagen und Buntstiftzeichnungen, die sich alle um das Thema Natur und Mystik des Waldes drehen. Auf vielen der mehr als 30 Bildern können die Besucher auch einen kleinen Zwerg mit roter Zipfelmütze entdecken und sich Gedanken darüber machen, was der Künstler damit zum Ausdruck bringen will. Die Arbeiten von Stephan Voegeli sind im Kunsthaus in der Hirschkopfstraße in Freudenstadt zu sehen.