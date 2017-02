Freudenstadt Ein bis zwei neue Grippefälle pro Tag

Warum das so sei, wisse er nicht. Möglicherweise hänge das mit der Fasnet zusammen, die im Kreis Freudenstadt weniger stark ausgeprägt ist als in der Nachbarschaft. Massenveranstaltungen, vor allem in geschlossenen Räumen wie Hallen, erhöhten das Ansteckungsrisiko. "Hier werden die Erreger gestreut", sagt der Mediziner.

Nicht jeder, dem die Nase läuft, hat Grippe. Die Ärzte unterscheiden zwischen einer echten Influenza und einem grippalen Infekt, landläufig Erkältung genannt. Die Symptome könnten sich in beiden Fällen ähneln. Allerdings rühre die Krankheit von unterschiedlichen Keimen her. Und eine echte Grippe sei vom Ausmaß der Beschwerden meist deutlich heftiger: höheres Fieber, Gelenkschmerzen, Müdigkeit und Muskelschmerzen. Oft treten die Beschwerden auch schlagartig auf. Wer von Durchfall geplagt ist, könne sich auch das Noro-Virus eingefangen habe, das derzeit "auch im ganzen Landkreis" die Leute flachlegt.

Im Gegensatz zu einem Infekt könne eine Grippe "zu Komplikationen führen", so Bendak, schlimmstenfalls sogar zum Tod. Die Gefahr, etwa eine Lungenentzündung zu bekommen, bestehe vor allem bei älteren Menschen und chronisch Kranken, deren Immunsystem ohnehin geschwächt sei. Bendak empfiehlt, im Zweifelsfall lieber den Arzt aufzusuchen, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um eine Influenza handelt. "Damit sollte man aber nicht einfach ins Wartezimmer reinplatzen, sondern den Arzt vorher anrufen", so der Amtsleiter. Sonst bestehe die Gefahr, gleich alle anderen im Wartezimmer anzustecken. Ärzten, Praxis- und Pflegepersonal sowie Mitarbeitern in Ämtern mit hoher Kundenfrequenz werde hingegen empfohlen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Wer sich bereits eine Influenza eingehandelt habe, könne sich den Pikser sparen: "Die Impfung braucht einige Tage, bis sie schützt."

DRK braucht Blutspender

Die Grippewelle bereitet derzeit auch dem Blutspendedienst Kummer, weil Spender ausfallen wegen Krankheit. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Kreis Freudenstadt appelliert deshalb besonders, zur Blutspende zu gehen. Mit einer Blutknappheit sei nicht zu rechnen, aber die Anzahl sei so niedrig wie selten. Das DRK Ahldorf/Mühringen startet am Freitag, 3. März, von 14.30 bis 19.30 Uhr einen Blutspende-Termin im Horber Gymnasium.