Freudenstadt Ein Aufruf gegen die Intoleranz

Andri, wie alle anderen zunächst nicht ahnend, dass er der leibliche Sohn des Lehrers ist, schreibt sich unter dem fortwährenden Druck der Mitmenschen die ihm eingeimpften typischen Verhaltensweisen selbst zu: "Ich versteh schon, dass niemand mich mag." Als er unter der sich abzeichnenden Katastrophe seine wahre Identität nicht akzeptieren will ("Wie viele Wahrheiten habt ihr?"), nimmt die Tragödie ihren Lauf.

Am Ende waschen alle ihre Hände in Unschuld

Eine groteske tödliche "Judenschau" nach dem Einmarsch der "Schwarzen" in Andorra bestätigt die Vorurteile. Am Ende waschen alle Eiferer ihre Hände in Unschuld – schließlich konnte man ja nicht wissen – und Barblin, die Lehrers­tochter, ist nicht mehr Herrin ihrer Sinne: "Ich weißle, ich weißle, auf dass wir ein weißes Andorra haben, ihr Mörder, ein schneeweißes Andorra…"

Frischs "Andorra" offenbart sich als ein vielschichtiges Werk, das gegenwärtig wieder eine beklemmende Aktualität erfährt, die in dieser Dringlichkeit vom Autor nicht abzuschätzen gewesen ist. In genialer Weise verquickt Frisch Verhaltensweisen und Sprachgebrauch der Andorraner zu einer tödlichen Gemengelage.

Das neunköpfige Ensemble, großteils dem Freudenstädter Publikum bekannt und teilweise in Doppelrollen eingesetzt, ließ mit seinem mitreißenden, intensiven Spiel wohl niemanden unberührt. Die Aufführung stützte sich auf Maximilian Wex, Katharina Heißenhuber, René Laier, Cornelia Heilmann, Andreas Schulz, Martin Behlert, Jessica Schultheis, Hannes Höchsmann und Stefan Holm.

Wie viel Betroffenheit die Inszenierung auslöste, zeigte sich auch, als eine Zuschauerin die Aufführung vor dem Ende verließ, weil sie nach eigenem Bekunden die Bedrückung nicht mehr aushielt. Das Bühnenbild von Tommi Brem, typisch für die Badische Landesbühne, zeigte sich in Aufbauten aus Metallstäben spartanisch-funktional und gewollt abweisend. Keine Opulenz sollte von der Botschaft des Dramas ablenken.

Darauf abgestimmt war die Musik von Paolo Greco, mal bedrohlich stampfend im Marschrhythmus, dann wiederum begleitend zurückhaltend hin zur Peripetie. Die Kostüme von Franziska Smolarek passten sich der Inszenierung mit grellen Farben einerseits und unauffälliger Alltagsbekleidung andererseits an. Thilo Schwarz unterstrich mit malerischer bis greller Beleuchtung Kernpassagen der Inszenierung.