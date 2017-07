Freudenstadt Ein Abschluss mit Mehrwert

Kreis Freudenstadt. 28 Berufsfachschüler, junge Männer und Frauen, dürfen sich nun über das Erlangen der Fachschulreife, einem der mittleren Reife gleichwertigen Abschluss, freuen.

Schulleiter Oberstudiendirektor Armin Wüstner begrüßte zu Beginn der Entlassfeier die zahlreich erschienenen Angehörigen und Eltern im neuen Multifunktionsraum des Beruflichen Schulzentrums, teilt die Schule mit. Er machte deutlich, das Zeugnis sei nicht nur ein Stück Papier, sondern Beleg und Ausweis eines mittleren Bildungsabschlusses, der um das kaufmännische Profil ergänzt werde. Wüstner sieht in den Absolventen qualifizierte Schulabgänger, die nun in Wirtschaft und Gesellschaft ihren individuellen Platz suchen sollten. Dabei helfe die schulische Ausbildung der vergangenen zwei Jahre, bei der auch die Persönlichkeitsbildung, das Übernehmen von Verantwortung oder das Erleben von Sinn und Mitgefühl für andere wichtige Ziele waren. Wüstner dankte den Eltern und Lehrern für ihre pädagogische Arbeit und wünschte den Berufsfachschülern viel Erfolg für ihren weiteren Lebensweg.

Fachabteilungsleiter Jochen Mareth unterstrich in seinen Ausführungen den Mehrwert, den die Berufsfachschule den Absolventen biete. Dies werde vor allem in den profilbildenden Fächern deutlich, die einen gewichtigen Teil der Stundentafel ausmachen. Das Zeugnis der Fachschulreife ließe sich auch international vergleichen. So werde diesem Abschluss dem Deutschen und Europäischen Qualifizierungsrahmen zufolge die Niveaustufe drei zugeordnet, vergleichbar mit einer erfolgreich abgeschlossenen zweijährigen Dualen Ausbildung. Die Absolventen befänden sich nun an einem wichtigen Punkt in ihrem Leben.