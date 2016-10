Freudenstadt Eehemaliges Bahnhofhotel: Klares Nein zum Abriss

Beispiele, wie alt und neu gut miteinander kombiniert werden gebe es viele, wie das Festspielhaus in Baden-Baden und den geplanten Anbau an den Zollernblick, sagte Bärbel Altendorf-Jehle.

Auch Mitglieder des Denkmalvereins waren zur Monatsversammlung gekommen. Unisono vermissten die Teilnehmer alle eine Alternativplanung, einen Architektenwettbewerb, kurzum ein Zeichen von Seiten der Stadt, dass die Verwaltung tatsächlich alles daran setze, das alte Gebäude ganz im Sinne des Denkmalschutzes zu erhalten und in den Hochschulcampus einzubinden.

Wie Nils Krieger vom Denkmalverein berichtete, habe man sich zwischenzeitlich auch an den Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald gewandt. Der Vorsitzende Kurt Schmalz habe in einem Brief geantwortet, dass der Verein die Stadt um eine möglichst wohlwollende, auf den Erhalt des Gebäudes ausgerichtete Prüfung gebeten habe. Das zeige, so Krieger, dass auch der Verein das Gebäude erhalten möchte.

In der Sitzung kamen auch Ideen für die Nutzung des Gebäudes auf. Sie reichten von Räumen für die Verwaltung, über Wohnen für die Studenten bis hin zu Ausstellungsräumen für die Produkte der Firmen aus der Region.

Das Gebäude könne vielleicht auch als erster Einsatzort für die Studenten werden mit der Aufgabenstellung, wie sich ein solches Gebäude wieder nutzbringend in die heutige Zeit mit den derzeitigen Ansprüchen umwandeln und integrieren lasse.

Die Mitgliederversammlung der Bürgeraktion findet am Montag, 14. November, ab 20 Uhr im Café Kuckuck statt. Es stehen Neuwahlen an.