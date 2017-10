Freudenstadt "eAkte" ersetzt Papier

Auskünfte könnten künftig schneller gegeben werden, da die Akte sofort auf den Bildschirmen verfügbar und nicht im Haus unterwegs sei oder erst aus einer Ablage geholt werden müsse. Die elektronische Akte sei zugleich der Grundbaustein für kundenfreundliche Online-Angebote in der Zukunft. Sie schaffe auch Platz in den Jobcentern, da die durchschnittliche Akte von Kunden 300 Seiten umfasse, oft auch mehr. Bundesweit lagern zurzeit fast fünf Milliarden Blatt Papier in Jobcentern, täglich kämen rund 1,8 Millionen Blatt hinzu. Die elektronische Akte helfe, diese Flut einzudämmen und Lagerkapazitäten zu sparen.