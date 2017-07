Freudenstadt Durchschnitts-Freudenstädter ist 44

Der Blick in den "Wanderungssaldo" zeigt, woher das Plus bei den Einwohnerzahlen herrührt: Es gab 2015 8867 Zuzügler, 7545 Einwohner zogen weg, im Saldo ein Plus von 1322. Bei diesem "enormen Sprung" spiele wohl die Flüchtlingswelle eine "große Rolle".

Auch innerhalb des Landkreises ist viel in Bewegung. Es gebe den "üblichen Trend" zum Wohnen in den größeren Städten. So leben mit 61 000 Frauen, Männer und Kinder mehr als die Hälfte aller Einwohner in den drei Städten und Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern. Insgesamt wurden 2200 Ummeldungen innerhalb des Kreises registriert.

Was Straub ebenfalls wenig verwundert: Zwar kamen vor allem vergleichsweise junge Ausländer zwischen 25 und 39 Jahren her. "Aber die Zahl der Älteren nimmt zu." Die Gruppe der 40- bis 64-Jährigen ist mit rund 43 000 die größte, gefolgt von den 65- bis 84-Jährigen (20 000) und den 25- bis 39-Jährigen (rund 19 000). Die jüngeren Jahrgänge werden kleiner. Rund 30 000 Einwohner sind zwischen Null und 24 Jahre alt. Übrigens: Der Durchschnitts-Freudenstädter ist 44, genauer gerechnet: 43,7 Jahre alt.

Das Durchschnittsalter werde laut Straub wohl weiter steigen, wenn sich nichts Grundlegendes verändert. Anhand der Daten gerechnet, steige der Anteil der 65- bis 84-Jährigen bis 2030 stetig. Gleichzeitig würde demzufolge die Zahl der 20- bis 64-Jährigen schrumpfen; diese Gruppe gilt als "Versorger".

Laut Straub sei laut Studie der Bertelsmann-Stiftung davon auszugehen, dass die Bevölkerung altert und vereinzelt, dafür die "Heterogenisierung" zunimmt – sprich der Anteil der Leute aus anderen Ländern und Kulturkreisen steigt. Der Landkreis geht davon aus, dass der demografische Wandelt hier eine "besondere Herausforderung" darstelle. Andererseits böten die florierende Wirtschaft und die "einzigartige Naturlandschaft" Chancen. Der Kreis will sich deshalb "selbstbewusster vermarkten" und gleichzeitig folgende Bereiche stärken: Wirtschaft, Tourismus, Natur und Landwirtschaft, Bildung, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, Klimaschutz und solide öffentliche Finanzen.

Horb: 24 665 Einwohner (plus 234 Einwohner/ein Prozent)

Freudenstadt: 22 579 (plus 344/1,5)

Baiersbronn: 14 667 (plus 166/1,1)

Dornstetten: 7992 (plus 33/0,4)

Loßburg: 7446 (plus 39/0,5)

Pfalzgrafenweiler: 7101 (plus 43/0,6)

Alpirsbach: 6337 (minus 12/0,2)

Waldachtal: 5835 (plus 87/1,5)

Eutingen: 5568 (plus 70/1,3)

Empfingen: 3979 (plus 95/2,4)

Schopfloch: 2599 (minus 22/0,8)

Glatten: 2343 (plus 20/0,9)

Seewald: 2151 (plus 9/0,4)

Bad Rippoldsau-Schapbach: 2121 (minus 27/1,3)

Grömbach: 612 (plus 3/0,5)

Wörnersberg: 238 (plus 1/0,4)

(Quelle: Statistisches Landesamt, Stand 2015)