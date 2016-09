Freudenstadt "Durchgang verboten – Schießbetrieb"

Thomas Späth aus Baiersbronn stand ratlos mit dem Rad an der Barriere: "Durchgang verboten – Schießbetrieb – Lebensgefahr". Er drehte gezwungenermaßen um und strampelte die drei Kilometer wieder zurück auf die Höhe – nicht zum ersten Mal. Den Hinweiszettel an einem Baum an der Abzweigung zur Förster-Roh-Hütte entdeckte er erst bei gezielter Suche auf dem Rückweg. Von unten her sei es mit der Ausschilderung nicht besser, so Thomas Späth. Für ihn ist das ein vermeidbares Ärgernis.

Die Warnung ist begründet. Im Jägerloch hat die Kreisjägervereinigung ihren Schießstand. Immer tageweise wird dort trainiert, "mit Kugel und Schrot", so Kreisjägermeister Herbert Ade. Für die Jäger sei die Anlage unabdingbar. Sie müssten den Trainingsplatz haben, um die gesetzlichen Auflagen im Umgang mit den Waffen zu erfüllen. Außerdem tragen sie dort ihre Wettbewerbe aus.

"Gibt sicher eine Lösung"