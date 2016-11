Freudenstadt Drucke und Mosaiken im Fokus

Am Samstag, 26. November, startet zudem ein neues Angebot im Bereich Mosaik unter dem Namen "Mosaikkurs – neue Technik". Die Leitung hat Dorothee Schedler, Gloria Keller ist unterstützend tätig.

Mosaik in indirekter Setzmethode aus Glas: Bei der indirekten Methode wird das Mosaikmaterial in negativer Setzweise, also spiegelverkehrt, auf einen Zwischenträger geklebt.

Die Methode ermöglicht auch ungleich hohe Materialien zu einer ebenen Oberfläche zu verbinden, und das Mosaik wird erst nach Fertigstellung auf dem endgültigen Platz angebracht. So ist die Methode besonders geeignet für Tische oder Serviertabletts, aber auch für Wand- und Bodenmosaiken. Als Mosaikmaterial verwenden die Teilnehmer nur durchgefärbte Glasstücke, um die Farbverteilung der Oberseite sehen zu können.

Material kann gegen Gebühr im Kurs erworben oder selbst mitgebracht werden. Zur Vorbereitung findet am Donnerstag, 17. November, ein Vorbereitungskurs statt.

Weitere Informationen: www.muk-fds.de oder im Büro unter der Rufnummer 07441/911680.