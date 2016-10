Freudenstadt Drei weitere Tablet-Klassen starten

Die HSS ist über das Tablet-Projekt mit Schulen weltweit vernetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Sie starte in diesem Jahr mit vier Klassen in die digitale Zukunft. Als ausgewählte Projektschule wurde bereits im vergangenen Jahr eine Tablet-Klasse im Technischen Gymnasium eingerichtet, die in diesem Jahr fortgeführt wird. Zusätzlich startet in diesem Schuljahr eine weitere Tablet-Klasse in der Eingangsklasse.

Positive Erfahrungen

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Tablet im Unterricht im vorigen Schuljahr bewarb sich die Heinrich-Schickhardt-Schule zudem für ein Folgeprojekt des Landes Baden-Württemberg zum digitalen Lernen mit dem Tablet in der Berufsschule.