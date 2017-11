Freudenstadt/Dortmund BVB-Anschlag: Prozess im Dezember

Das teilte das Landgericht Dortmund am Freitagnachmittag mit. Auf der Anklagebank sitzt Sergej W. (28) aus Freudenstadt. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten 28-fachen Mord.

Der Prozess im Landgericht Dortmund beginnt am Donnerstag, 21. Dezember. Insgesamt 18 Verhandlungstage bis zum 28. März sind bislang angesetzt. Weitere Einzelheiten, etwa welche Zeugen des Attentats vernommen werden, nennt die Behörde zunächst nicht. Thomas Jungkamp, Pressedezernent des Gerichts, verweist auf die Anklage der Staatsanwaltschaft vom 1. September.

Demnach soll der Elewktrotechniker die Bomben gebaut und gezündet haben, die den BVB-Bus am 11. April auf dem Weg zum Stadion schwer beschädigten. Wie berichtet, war die Mannschaft unterwegs vom Hotel L’ Arrivee zum Spiel in der Champions League im Dortmunder Westfalenstadion. Bei der Detonation der drei Sprengsätze, die in einer Hecke versteckt waren, wurde der Spieler Marc Bartra durch Splitter schwer verletzt. Außerdem erlitt ein Polizist der Motorad-Eskorte ein Knalltrauma. Splitter der Bomben durchschlugen die Busscheiben und staken teil in einer Kopfstütze.