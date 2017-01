Freudenstadt Dormero AG übernimmt Hotelresort

Die Dormero will auch in Freudenstadt ihr Konzept umsetzen, mit dem sie bereits in Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Hannover und Dresden erfolgreich ist: ein "junges, modernes" Hotel der 4,5-Sterne-Kategorie, das auf "Lifestyle" setzt – mit einer Inneneinrichtung mit viel Hochglanz und "klaren Linien", eigenen Standards, Alles-inklusive-Paketen, flachen Hierarchien und einem Kontakt zwischen Gästen und Personal ohne Barrieren. Nutzung von Minibar, Internet sowie Wellness- und Fitness-Bereich sei im Übernachtungspreis inbegriffen. Zum Zimmerstandard gehören 55-Zoll-Fernseher und 2,10 Meter breite Betten, und das Ganze "zum Preis von drei Sternen", so Wöhrl.

Ansprechen will der neue Betreiber damit ein jüngeres Publikum, "Individualisten und Freigeister", aber ebenso Geschäftskunden. Das Hotel verfügt über 124 Zimmer, Tagungsbereiche und großen Garten. Rund 500 000 Euro will Dormero investieren, der Umbau während des laufenden Betriebs erfolgen. Eine Schließung sei nicht vorgesehen. Offiziell zum 1. Juni will Wöhrl das Hotelresort Freudenstadt dann in Dormero umfirmieren.

Zuletzt habe das Hotel einen Jahresumsatz von 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Wöhrl hat als Ziel "ganz klar die Drei-Millionen-Marke" im Visier. Mit den rund 30 Mitarbeitern des Hauses sollen bereits diese Woche Gespräche geführt werden. Dann soll geklärt werden, "wer unsere Philosophie mitgehen kann und will", so Wöhrl.

Der junge Hotelmanager hat bereits Bezug zum Schwarzwald im Allgemeinen und Freudenstadt im Besonderen. Vor kurzem eröffnete die Dormero ein Hotel in Villingen. Außerdem war Wöhrl schon als Kind in Freudenstadt. "Mein Opa hat hier immer seine Kuren verbracht. Wir haben ihn oft besucht", sagt er. Deshalb spüre er eine "gewisse emotionale Verbindung" zu Freudenstadt. Aber auch der Betriebswirt in ihm ist vom Standort überzeugt: Der Schwarzwald sei eine der wenigen Top-Destinationen im Fremdenverkehr in Deutschland mit steigenden Übernachtungszahlen. In Freudenstadt komme die gute Mischung aus Tourismus und Industrie dazu. Beide Branchen zusammen böten gute Chancen für eine Auslastung des Hotels. "Das braucht man", sagt Wöhrl.

Dormero AG betreibt bislang 15 Häuser vor allem in Großstädten

Die Dormero AG betreibt nach eigenen Angaben derzeit 15 Hotels, Freudenstadt eingerechnet. Ende des Jahres sollen es 18 sein. 2016 erwirtschaftete die AG mit zwölf Hotels einen Gesamtumsatz von zwölf Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter und wurde 2013 gegründet.