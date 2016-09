Horb. Der Ausbau der Gäubahn zwischen Stuttgart und Zürich ist Michael Donth, CDU-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Reutlingen, ein wichtiges Anliegen. "Für die Gäubahn kämpfen wir miteinander", sagte das Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags anlässlich seiner Termine im Kreis Freudenstadt. Der Verkehrsexperte war das zweite Mitglied dieses Gremiums, das der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel binnen zwei Wochen in seinen Wahlkreis Calw/Freudenstadt geholt hatte, teilt die CDU mit. Der Verkehrsausschuss stellt die Weichen für die Schienen- und Straßenbauprojekte in ganz Deutschland. Der Ausbau der Gäubahn sei leider noch nicht ganz fertig geplant, so Donth. Allerdings helfe das Gutachten des Landes zu den Fahrzeitverkürzungen "da sehr". Fuchtels Ziel ist, die Gäubahn im Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans unterzubringen, damit der Ausbau früher realisiert werden kann. Das Projekt würde den Haltepunkt Horb aufwerten und den Tourismus in der Region Nordschwarzwald beflügeln.