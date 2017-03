Freudenstadt Disziplin bringt einen überall weiter

In den Gürtel-Prüfungen der Kinder würden deshalb neben Bewegungen auch Verhaltensweisen getestet, wenn zum Beispiel eine fremde Person auf die Kinder zugeht und behauptet, sie nach Haus bringen zu wollen, oder wissen will, wo sie wohnen und wie ihre Eltern heißen. Dann lernen sie, wie sich sich in solchen Situationen verhalten sollen. Viele Kinder wüssten das nicht.

"Man muss gewisse Dinge mitgeben. Deshalb sprechen wir auch mit den Eltern und fragen, wie es zu Hause läuft, mit den Hausaufgaben zum Beispiel", erklären die beiden Trainer. Sie schauen auch, ob die Kinder alles, was sie für ihr Training brauchen, dabei haben. Die Trainer ermutigen die Kinder, ihre Sachen selbst zu packen – ein weiterer Schritt in Richtung mehr Disziplin und Selbstvertrauen.

Bei den Erwachsenen steht der kämpferische Aspekt mehr im Vordergrund. Viele kämen nach der Arbeit, um Frust abzulassen oder sich einfach auszupowern. So gibt es zum Beispiel Sparrings und Wettkämpfe. "Schutzausrüstung ist das A und O beim Kämpfen. Getragen werden neben Handschuhen Kopf-, Mund-, Tief-, und Schienbeinschutz. Frauen tragen zusätzlich noch einen Brustschutz", erklärt Pfeifer. Im Grunde würden hauptsächlich nur Profis ohne Schutz kämpfen.

"Wir können von den Räumlichkeiten her leider nicht viel bieten und müssen Leute teilweise sogar wegschicken, weil wir nicht genug Platz haben", erzählt Waldemar Hergenreder. Trainiert wird derzeit im KiJuZ beim Stadtbahnhof. "Dafür sind wir den Verantwortlichen hier sehr dankbar", sagt Konstantin Pfeifer. Aber größere Räume seien dringend notwendig. Allerdings sei es schwierig für den Verein, etwas zu finden. Denn es gebe kaum freie Räume in der Größenordnung, wie sie der Verein benötige und wenn doch, dann seien sie sehr teuer, berichtet Pfeifer.

Vor kurzem schien etwas Passendes gefunden, eine mündliche Zusage wurde gegeben. Der Vorstand hatte Kalkulationen mit Sponsoring und Beiträgen angestellt und den Mitgliedern präsentiert. Doch dann sei kurzfristig trotzdem an jemand anderen vermietet worden. Die Suche nach ungefähr 70 Quadratmetern zum Trainieren und 30 bis 40 Quadratmetern für Umkleide und Büro geht für den Verein somit weiter.

Das Kindertraining des "Black Forest Martial Arts" Vereins findet montags von 17 bis 18.15 Uhr statt. Das Erwachsenentraining dienstags von 19 bis 21 Uhr und donnerstags von 20.30 bis 22 Uhr.