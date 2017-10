Freudenstadt Digitalisierung auf dem Land

Auch Lehrer müssen sich einbringen

Anschließend nahm der Fortbildner für zeitgemäße Bildung im digitalen Wandel, der Realschullehrer Dejan Mihajlovic aus Freiburg die Teilnehmer mit in die Schulen: "Es reicht nicht aus, mehr oder weniger smarte Whiteboards aufzuhängen", erklärte er. Natürlich müsse die sogenannte digitale Bildung in der Lehreraus- und -fortbildung und in den Bildungsplänen verankert werden. Aber vor allem müsse "Bildung im digitalen Wandel neu gedacht werden – als lebenslanger Prozess der eigenständigen Weltaneignung im Austausch mit anderen statt als hierarchische Vermittlung von Wissen und Kompetenzen".

Der dritte Teil des Workshops beschäftigte sich mit den Potenzialen der Digitalisierung für Staat und Verwaltung. Christian Geiger, Chief Digital Officer (CIO) oder auch Digitalisierungsbeauftragter der Stadt St. Gallen, führte aus: "Ob Effizienz, Effektivität, Bürgerfreundlichkeit oder Qualitätsverbesserungen, all das sind die Zielsetzungen, die Kommunen durch digitale Vernetzung und Automatisierung voranbringen können." Auch empfehle es sich, Beauftragte einzustellen, die in der Gemeinde über die Digitalisierung berichten, Information bereitstellen und als Ansprechpartner vor Ort bereitstehen.

Einig waren sich die Teilnehmer auch, dass auf dem Weg der Digitalisierung keine neue soziale Kluft entstehen dürfe; alle Gesellschafts- und Altersschichten müssten befähigt, mitgenommen und eingebunden werden. Es zeigte sich, dass in der Gesellschaft und auch bei den betroffenen Akteuren noch ein erheblicher Informationsbedarf über die Optionen und Auswirkungen der Digitalisierung besteht.

Gemeinden sollen Wandel mitgestalten

Bürgermeister Volker Schuler war überzeugt, dass der Workshop für die Anwesenden aufgrund seiner anschaulichen und praktischen Beispiele ein echter Gewinn war. "Die Digitalisierung wird häufig noch sehr abstrakt diskutiert und eher von den Risiken und Ängsten bestimmt. Wir haben über die Möglichkeiten vor allem für den ländlichen Raum gesprochen und von den Fachleuten einen informativen und praktischen Ausblick in die Entwicklung und Möglichkeiten der kommenden Jahre erhalten", so Schuler.

Esken schloss mit einem Appell an die Gemeinden und ihre Bildungseinrichtungen, den digitalen Wandel nicht nur über sich ergehen zu lassen, sondern aktiv mit zu gestalten.