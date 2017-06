Freudenstadt Diesmal kommt nur Haft in Frage

Die Staatsanwaltschaft Rottweil hatte dem Angeklagten vorgeworfen, in einer Nacht im Dezember vergangenen Jahres nach einer nächtlichen Kneipentour mit einem befreundeten Paar seine damalige Freundin und jetzige Verlobte bedroht, genötigt und durch Schläge am Kopf verletzt zu haben (wir berichteten). In der jetzigen Fortsetzungsverhandlung ging es vor allem um die Zeugenaussagen eines befreundeten Paars, die am ersten Verhandlungstag verhindert waren. Doch auch dieses Mal waren beide nicht zur Verhandlung erschienen, da sie noch im Krankenhaus waren, beziehungsweise einen Krankenhausaufenthalt mit einem Kind vor sich hatten.

Allerdings hatte ein Polizeibeamter zwischenzeitlich die Zeugen noch einmal zu den Vorgängen in der Tatnacht befragt. Seine Aussage sollte Aufschluss über die Geschehnisse geben. Der Polizist berichtete, dass die beiden Paare in jener Nacht mehrere Gaststätten besucht hatten. Sie seien mit der Geschädigten befreundet und diese habe ihren neuen Freund mitgebracht, der während des Abends immer aggressiver, provozierender und streitsüchtiger geworden sei. Das Paar sei daraufhin nach Hause gegangen. Ihre Freundin habe dann gegen 4 Uhr aufgelöst und hysterisch an der Wohnungstür geklingelt und sei auch damit einverstanden gewesen, dass die Polizei verständigt wurde.

Der Beamte informierte, dass das Paar dann aber nicht bereit war, Einzelheiten auszusagen. Nach der Aussage des Beamten verzichtete Richter Michael Gross auf eine persönliche Vernehmung des Paares und verlas ein Urteil des Amtsgerichts Stuttgart aus dem Jahr 2014, wonach die Bewährungszeit des Angeklagten noch bis zum 5. August andauert. Nach Beendigung des Beweisprogrammes plädierte die Staatsanwältin für eine achtmonatige Haftstrafe. Aufgrund der polizeilichen Eindrücke am Tatort und der Lichtbilder, auf denen die Frau mit Platzwunden, Hämatomen und einem angeschwollenen Gesicht zu sehen ist, sei bewiesen, dass es zu einem Übergriff und zu einer Körperverletzung gekommen sei, sagte sie. Durch die vielfachen Vorstrafen könne keine Bewährung mehr gewährt werden. Die Verteidigerin des Angeklagten forderte einen Freispruch für ihren Mandanten. Es sei unklar, was in jener Nacht genau passiert sei, meinte sie. Für die Schuld ihres Mandanten sei kein genauer Nachweis vorhanden.