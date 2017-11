Freudenstadt Diebstahl: Schuld kann nicht bewiesen werden

Ein Nadelfeilensatz im Wert von 20,50 Euro – damit befasste sich am Montag das Amtsgericht Freudenstadt. Ein Mann aus Freudenstadt, der wegen einer anderen Sache bereits in Haft sitzt, war angeklagt, am 26. Januar dieses Jahres im "Bauhaus" ein solches Set entwendet zu haben. Durch Alkoholeinfluss, Verfolgung auf dem Parkplatz, Fluchtversuch und lautstarken Streit sorgte der Diebstahl allerdings für einige Turbulenzen im Baumarkt.

Der Angeklagte stritt seine Tat von Anfang an ab. Seine Sicht des Geschehens gestaltete sich wie folgt: Er habe früher auf dem Bau gearbeitet und kenne sich im Baumarkt daher gut aus. Am besagten Januartag habe er im "Bauhaus" einen Bekannten getroffen, der Nagelfeilen benötigte, und ihm gezeigt, in welchem Regal sich diese befinden. Der Bekannte entwendete neben einem Nadelfeilenset auch noch mehrere Bohrer. Im Gerichtssaal beteuerte der Angeklagte mehrfach, er habe nicht gewusst, dass sein Bekannter die Waren klauen wollte. Und er selbst habe nichts entwendet.

Angestellter kann sich nicht mehr genau erinnern