Freudenstadt Dieb geht wegen Kaviar ins Gefängnis

"Es muss nicht immer Kaviar sein" – an das Buch von Johannes Mario Simmel musste man unwillkürlich denken, als die Anklageschrift verlesen wurde. Dem Angeklagten, der 1995 aus Sibirien in die Bundesrepublik einreiste und in einer Kreisgemeinde lebt, wurde zur Last gelegt, am 16. Dezember vergangenen Jahres gegen 15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt eine Dose Kaviar gestohlen zu haben.

Ein Kaufhausdetektiv hatte den Diebstahl beobachtet und den Mann gestellt, nachdem dieser die Kassenzone passiert hatte. Ordnungsgemäß bezahlt hatte der Angeklagte Einkäufe im Wert von 16,30 Euro. Den Kaviar in seiner Jackentasche wollte er jedoch unbezahlt mitnehmen. Die Mitarbeiter riefen die Polizei.

Aufgrund öffentlichen Interesses wurde Anklage erhoben. Die Vertragsstrafe über 100 Euro hatte der Angeklagte noch am selben Tag im Lebensmittelmarkt beglichen.