Freudenstadt Die zauberhafte Welt des Balletts

Freudenstadt. Die Sängerin und Pianistin Susan Albers und der Tänzer und Choreograph Dheeraj Asarfi setzten zusätzliche Akzente. Unter den Gästen, die an zwei Tagen Gelegenheit hatten, sich die farbenfrohe Aufführung der Ballettschule anzuschauen, waren auch viele Eltern, Geschwister, Omas und Opas der Akteure. Sowohl ganz klassisches Ballett wie auch moderne Choreografien wurden von den tanzbegeisterten Kindern und Jugendlichen der Ballettschule gezeigt.

Show hat einen klassischen und einen modernen Teil

Rosella Morrone-Mühlberger hatte mit viel Engagement, Kreativität und Leidenschaft für die faszinierenden und farbenfrohen Kostüme der Tänzerinnen gesorgt. Die Show war gegliedert in einen klassischen Teil, in dem das Ballett "The Nutcracker Doll", das angelehnt an "Der Nussknacker" von Peter Tschaikowsky aufgeführt wurde, und in einen modernen Teil, in dem die Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer unter der Überschrift "The 4 Elements" in Szene gesetzt wurden.