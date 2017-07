Freudenstadt Die Welt der tierischen Luftakrobaten

Region. Ein Gutachten bestätigt das Vorkommen zahlreicher gefährdeter Moor-Libellenarten im Nationalpark, heißt es in einer Pressemitteilung. Sobald Sonnenstrahlen die Gewässer erwärmen, sind die gewandten und farbenfrohen Flugkünstler auf Beutetour. Auch wenn die Höhenlagen des Nationalparks mit ihrem rauen Klima und den vergleichsweise nahrungsarmen Buntsandsteinböden auf den ersten Blick kein Eldorado für Libellen sind, zeigen neue Untersuchungen eine beachtliche Vielfalt an den Seen, Mooren und Tümpeln im Gebiet. So ist die in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohte Alpen-Smaragdlibelle charakteristisch für Tümpel und andere Kleinstgewässer der Grinden und Hochmoore auf den Gipfeln des Nordschwarzwalds. Ihr Vorkommen im Nationalpark sei daher auch landesweit von herausragender Bedeutung.

Insgesamt konnten im Nationalpark und seiner unmittelbaren Umgebung bisher 25 Libellenarten nachgewiesen werden. Sechs dieser Arten sind typisch für kleine, fischfreie Moorgewässer. Diese Moor-Arten sind aufgrund ihrer abnehmenden Bestände jedoch stark gefährdet und werden in den Roten Listen Baden-Württembergs geführt. Dazu zählen Speer-Azurjungfer, Torf-Mosaikjungfer, Hochmoor-Mosaikjungfer, Alpen-Smaragdlibelle, Kleine Moosjungfer und Schwarze Heidelibelle.

"Der Nationalpark wird die Entwicklung der Bestände weiter beobachten, denn Libellen sind ein wichtiger Indikator für die Qualität der Gewässer und Feuchtgebiete", betont Marc Förschler, Leiter des Fachbereichs für Ökologisches Monitoring, Forschung und Artenschutz im Nationalpark. Interessant sei dabei auch, inwieweit sich die Klimaveränderung in Zukunft auswirken werde. Diese könne beispielsweise dazu führen, dass kältetolerante Libellenarten wie die Alpen-Smaragdlibelle langfristig im Schwarzwald verschwinden werden, während andere Arten aus den Tälern neu einwandern könnten.