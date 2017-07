Freudenstadt Die vielleicht schönste Filiale in Deutschland

Laut Bodin werde die Kasse am neuen Dienstsitz durch die vielen Patienten im Haus und der verkehrsgünstigen Lage sicher besser wahrgenommen als am Marktplatz. Die Kasse sei bereits seit 1954 in Freudenstadt und damals mit rund 250 Versicherten gestartet. Der Umzug biete eine "große Chance", nutze aber vor allem den Kunden. Jetzt könne das neue Beratungskonzept umgesetzt werden. Kassenintern werde die neue Geschäftsstelle in Freudenstadt gelegentlich als die schönste überhaupt bezeichnet, was er aber nicht nachprüfen könne, so Bodin.

Vorstandsmitglied Stütz, der übrigens mit schwäbischem Zungenschlag spricht, wollte diesen Umstand ebenfalls weder bestätigen noch dementieren. Es gebe 400 Niederlassungen, er kenne auch nicht alle aus eigener Anschauung. "Sehr, sehr schön" sei sie auf jeden Fall geworden. Sie stehe für das "Projekt Aufbruch" der Barmer, die sich bundesweit in der Beratung organisatorisch neu aufstelle. Kundenkontakte seien nun im direkten Gespräch, online und digital auch per Video-Gespräch möglich. Die ersten Rückmeldungen von Kunden in Freudenstadt seien "sehr positiv", einige Details würden noch verbessert.

OB Osswald, der momentan von Spatenstich zu Richtfest und Einweihung eilt, freute sich: "In Freudenstadt brummt der Bär." Er würdigte Borgmanns Engagement, der aus dem ehemaligen Kurmittelhaus ein prosperierendes Ärztezentrum geschaffen habe. "Das beeindruckt mich bis heute", so Osswald. Architekt Schmelzle habe das Kunststück fertiggebracht, den Aufbau so zu gestalten, dass man ihn auf den ersten Blick gar nicht als neu erkenne.

"In FDS brummt der Bär"

Borgmann lobte den OB für seine "volle Unterstützung" bei allen Projekten sowie Planer und Handwerker für den "kosten- und termingerechten" Abschluss des Bauprojekts. Barmer sei eine gute Ergänzung fürs Facharztzentrum. Dort gebe es nun neben der medizinischen auch die Beratungskompetenz.