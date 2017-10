Freudenstadt Die Suche nach der großen Liebe

Sängerin und Sprecherin Laura Ryhänen, die unterstützend auch mal die Kantele, ein ursprünglich finnisches Zupfinstrument mit fünf Saiten, zum Klingen brachte, Mikko Kuisma an der Geige und Norbert Bremes am Akkordeon sorgten dafür, dass ihr Gastspiel besonders durch die auf Finnisch vorgetragenen (und ins Deutsche übersetzten) Passagen von authentischer Atmosphäre geprägt war. Der Schauspieler Raúl Semmler übernahm die Lesung von Versen aus dem finnischen Nationalepos.

Dieter Göntgen von Kultur am Dobel führte in den mythologisch angelegten Abend ein und stellte einen Bezug zwischen der 100-jährigen finnischen Unabhängigkeit von Russland und dem 20-jährigen Bestehen von Kultur am Dobel her. Im Übrigen, so schloss er, möge sich das Publikum von der mit magischen Kräften ausgestatteten "bösen Hexe des Nordlandes", Louhi, fesseln lassen.

Kongeniale Begleiter