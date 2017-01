Freudenstadt Die Stadtwerke beliefern Hälfte der DSL-Kunden

Freudenstadt (vr). Dies erklärte OB Julian Osswald in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. Mehr als die Hälfte der möglichen DSL-Kunden hätten sich somit für die Stadtwerke als Anbieter entschieden. Osswald nannte dies "eine Erfolgszahl". Die Stadtwerke Freudenstadt hätten sich als "verlässlicher und kompetenter Partner profiliert". In Lauterbad sei mit dem Erdgas-Anschluss begonnen worden, weitere Anschlüsse folgen noch in diesem Jahr, kündigte der Oberbürgermeister an. Auch über die Stadt hinaus sei der Eigenbetrieb aktiv, etwa durch den Kauf des Stromnetzes in Loßburg. Er habe sich "mittlerweile zu einem regionalen Stadtwerk entwickelt".