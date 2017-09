Freudenstadt Die Stadt sammelt Waffen ein

Das alte Gewehr vom Großvater im Schrank kann Ärger bereiten, wenn die Polizei davon erfährt. Wer sich dieser Sorgen entledigen will, kann bei dieser Amnestieregelung straffrei davon kommen. Aber auch andere Waffen, in deren Besitz man illegal gekommen ist, kann man so abgeben.

Bereits 2009 gab es eine solche Amnestie-Regelung. Die derzeitige läuft noch bis Juli 2018, so die Freudenstädter Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Regelung ermöglicht es, illegale Waffen und Munition straffrei und kostenlos bei der zuständigen Waffenbehörde abzugeben. Wer etwa illegale Waffen abgibt, wird auf dem Weg zur Übergabe an die zuständige Behörde nicht wegen unerlaubten Erwerbs, Besitzes, Führens oder wegen Verbringens bestraft, teilt die Stadt weiter mit.

Munition und illegale Waffen werden von der Waffenbehörde gegen Unterzeichnung einer entsprechenden Verzichtserklärung entgegengenommen und vom Kampfmittelbeseitigungsdienst vernichtet. Wer nach dem Stichdatum weiterhin im Besitz von erlaubnispflichtigen Waffen und Munition ist, kann strafrechtlich belangt werden.