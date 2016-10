Freudenstadt Die Sieger

Die Organisatoren hätten sich einige Teilnehmer mehr gewünscht. Der Verein hofft aber, dass sich der eine oder andere Hobbyspieler dieser Stadtmeisterschaft der Abteilung anschließt. Dies war im vorigen Jahr zumindest bei einem Jugendlichen nach der Stadtmeisterschaft der Fall.

Die Tischtennis-Abteilung des TSV besteht derzeit aus über 50 Mitgliedern, davon 30 aktive, die mit drei Mannschaften und einer Jugendmannschaft am Spielgeschehen teilnehmen. Tischtennis ist ein Sport, der bis ins hohe Alter betrieben werden kann, so die Organisatoren. So sei das älteste Mitglied der Abteilung derzeit stolze 93 Jahre alt und nehme noch immer ab und an einen Tischtennisschläger in die Hand. Auch sei dieses Hobby wetterunabhängig, da es zur jeder Jahreszeit in Hallen betrieben werden könne. Und so wurden in der Stadionhalle an insgesamt acht Tischtennisplatten –­ zwei zum Training – die Spiele zu je drei Gewinnsätzen ausgetragen. Dabei wurde in gemischten Gruppen aus Frauen und Männern gespielt, die nur nach dem Alter getrennt waren. Die bestplatzierten Teilnehmer erhielten Pokale, weiterhin gab es Sachpreise.