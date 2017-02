Freudenstadt Die Sicherheit als oberstes Gebot

Freudenstadt. Zur Einstimmung auf den Bundestagswahlkampf begrüßte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Gerolf Hau besonders den Freudenstädter Oberbürgermeis-ter Julian Osswald, Bürgermeister a. D. Gerhard Link sowie viele Kreis- und Gemeinderäte, auch aus umliegenden Gemeinden.

In die Kornscheuer in Musbach eingeladen hatten der CDU-Stadtverband Freudenstadt und der Landtagsabgeordnete Norbert Beck. Als eine der größten Herausforderungen auch für den Zusammenhalt im Land bezeichnete Beck die Integration der Flüchtlinge. Baden-Württemberg habe starke Schultern und sei bereit, seinen Teil der Verantwortung zur Lösung der Probleme zu übernehmen. Doch kein Land, auch nicht Baden-Württemberg, könne eine solche Hoffnung alleine erfüllen. "Ein weiteres wichtiges Thema für uns war und ist auch in Zukunft der Terrorismus. Die Sicherheit der Bürger ist unser oberstes Gebot", betonte der Landtagsabgeordnete.

Zur Grün-Schwarzen Koalition in Baden-Württemberg meinte Beck: "Es ist keine Liebesheirat. Aber alles in allem muss man sagen, dass die Zusammenarbeit besser funktioniert, als wir uns das anfangs vorstellen konnten."