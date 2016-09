So lässt es sich aushalten: Dick und Jean Heuvel, Urlauber aus Holland, hatten gestern Vormittag das Freibad in Kniebis praktisch für sich alleine. Am Montag geht die Schule wieder los, und deshalb endet in den meisten Freibädern im Landkreis Freudenstadt morgen, Sonntag, die Saison. Wer unter freiem Himmel noch einmal eintauchen will, muss sich also sputen. Das Freizeitbad Pfalzgrafenweiler ist noch bis 16. September geöffnet, das Freibad Alpirsbach und das Naturbad Mitteltal sind noch bis Monatsende offen. Das Schwimmbad in Kniebis war zuletzt nicht schlecht besucht. Bis zu 350 Badegäste kamen an den heißen Tagen Ende August, im Durchschnitt waren es um die 200 täglich. Die Heuvels genossen gestern ihren Privatpool; mit 20 Grad sei das Wasser aber etwas frisch. Der Urlaub in Freudenstadt hat dem Ehepaar übrigens gut gefallen: "Schönes Hotel, viel Ruhe und gutes Essen. Was will man mehr", so Dick Heuvel. Morgen, Sonntag, fahren sie wieder nach Hause. Foto: Rath