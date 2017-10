Freudenstadt Die richtigen Entscheidungen treffen

Meier ist überzeugt, dass man trainieren kann, Entscheidungen zu treffen, und zwar möglichst die richtigen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk darauf, wie die jeweilige natürliche Autorität wahrgenommen wird, ohne dabei den Humor zu verlieren.

Den Humor verliert der pfiffige Schweizer auch bei seinen Vorträgen nicht, trotz aller Klarheit und Deutlichkeit. Den Humor hat er auch stets in seiner Karriere als Schiedsrichter und FIFA-Experte behalten, und er ist damit gut gefahren. Noch heute ist Urs Meier stolz darauf, dass er als Schiedsrichter nie – trotz oft heftig umstrittener Entscheidungen – ein Fußballstadion durch die Hintertür verlassen musste.

"Sie werden an Ihren Entscheidungen gemessen", wendet sich der Schweizer an sein Publikum. Es sei kein Zeichen von Schwäche, falsche Entscheidungen einzugestehen. Doch keine Entscheidung sei eben auch eine Entscheidung. Man sei nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.

Gefühl, Erfahrung und Verstand, so weiß der 58-jährige verheiratete Vater zweier Kinder, spielen bei Entscheidungen eine große Rolle. Deswegen könne man auch lernen, die Angst vor schwierigen Entscheidungen zu überwinden. Die Stiftung Eigen-Sinn hat als Veranstalterin für Montag, 23. Oktober, den Kienbergsaal im Kurhaus reserviert und verheißt einen spannenden und informativen Abend: "Ein Vortrag, der echt nachhaltig verändern kann", verspricht Hans-Martin Haist.

Der Eintritt – für den guten Zweck – kostet 28 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in der Arkadenbuchhandlung, bei Rupp’s Kaffee- und Teehaus Freudenstadt sowie in der Hauptstelle der Volksbank Horb-Freudenstadt und bei der Stiftung Eigen-Sinn unter Telefon 07441/95 12 92. Die Veranstaltung beginnt am Montag, 23. Oktober, um 20 Uhr.