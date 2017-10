Freudenstadt Die Reformation und ihre besondere Bedeutung für die Kirchenmusik

Martin Luther war ein glühender Verfechter der Musik im Gottesdienst. So erlebte besonders in den lutherisch geprägten Gegenden die Kirchenmusik nach der Reformation einen bis dahin ungeahnten Aufschwung. Aus ihr gingen Komponisten wie Johann Walter, Michael Praetorius, Heinrich Schütz, Dieterich Buxtehude, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms und Hugo Distler hervor. Noch heute schöpft die evangelische Kirchenmusik aus dieser Tradition.

Am Samstag, 28. Oktober, gestalten ab 19.30 Uhr in der Stadtkirche das Vokalensemble Cappella Vocale Freudenstadt und der Bezirksbläserchor des evangelischen Jugendwerks sowie Kirchenmusikdirektor Karl Echle an der Orgel unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg M. Sander eine musikalische Vesper, die die Vielfalt zeigt, aus der die Kirchenmusik heute schöpft.

Neben Werken von Altmeistern wie Monteverdi, Schütz, Pezelius, Bach (Motette "Lobet den Herrn, alle Heiden") und Brahms erklingen auch Werke zeitgenössischer Komponisten wie Schaber, Swider, Miskinis und Dove.