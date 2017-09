Freudenstadt Die Polizeiarbeit war Rudolf Fürsts große Leidenschaft

Seine Arbeit war für Rudolf Fürst eine echte Leidenschaft, fast 40 Jahre war er im Polizeidienst und hat sich in dieser Zeit großes Ansehen erworben. Die berufliche Laufbahn Fürsts, der aus Oberschwaben stammt, begann 1957 bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen.

1960 kam Rudolf Fürst in den Schwarzwald nach Freudenstadt. Dort war er zunächst bei der Schutzpolizei tätig und kam später zur Kripo, wo er die Laufbahnprüfung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ablegte. 1978 wurde Rudolf Fürst Kriminalkommissar und gleichzeitig Vertreter des damaligen Kripochefs, bevor er 1988 die Leitung der Kriminalpolizei in Freudenstadt übernahm. Bei seiner Arbeit lagen ihm auch der Zusammenhalt, die Kameradschaft und die Kollegialität am Herzen, erinnern sich Kollegen.

Bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand 1997 würdigten zahlreiche prominente Gäste den engagierten Kriminalhauptkommissar. Dabei wurde auch an zwei ganz besondere Aktionen erinnert, für die Fürst Anerkennung und Lob von höchster Polizeiebene erhalten hatte: die Entwaffnung eines Gangsters gemeinsam mit einem Kollegen und die Rettung eines Jungen, der ins Eis eingebrochen war.