Freudenstadt Die Nachwuchs-Gruppenleiter machen sich fit

In Kooperation mit verschiedenen Kirchengemeinden im Kirchenbezirk Freudenstadt wird es sieben neue Traineegruppen geben. Jugendliche aus Alpirsbach, Besenfeld, Dietersweiler, Göttelfingen, Hallwangen, Igelsberg, Loßburg, Mitteltal, Obertal, Pfalzgrafenweiler, Waldachtal und Wittendorf können direkt vor Ort als Trainee teilnehmen, teilt das Jugendwerk mit. Eine Übersicht aller Termine findet sich auf der Homepage des EJW Bezirk Freudenstadt unter der Rubrik Bildung.

In den vergangenen fünf Jahren nahmen bereits über 400 Jugendliche am Traineeprogramm teil. Die Schulung dauert zehn Monate und bildet währenddessen die Jugendlichen zum Jugendleiter aus. Trainee stehe nicht nur für Theorie, sondern ermögliche es den Teilnehmern, durch Praktika und Projekte das Gelernte direkt umzusetzen. Dabei bekämen sie ein Gefühl für eine eventuelle spätere Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit in Kirche, Vereinen oder der offenen Jugendarbeit.

Juleica-Wochenende im Europapark