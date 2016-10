Freudenstadt Die Hoffnungsträger von morgen

Region. Es war ein besonderer Tag für die erfolgreichsten Absolventen des Aus- und Weiterbildungsjahrgangs 2015/16. Am Freitag wurden die besten unter den rund 3000 Prüfungsteilnehmern in kaufmännischen und gewerblich-technischen Ausbildungsberufen in feierlichem Rahmen für ihre Leistungen in der Abschlussprüfung ausgezeichnet. Burkhard Thost, Präsident der IHK Nordschwarzwald, und Hauptgeschäftsführer Martin Keppler beglückwünschten die 118 Absolventen und überreichten ihnen Urkunden und Weiterbildungsgutscheine.

Insgesamt haben 105 Auszubildende ihre Berufsausbildung mit der Note "sehr gut" (1,4 oder besser) abgeschlossen, vier von ihnen gehören sogar zu den 110 Landesbesten, zwei zu den 218 Bundesbesten. 13 Weiterbildungsabsolventen erreichten jeweils die beste Leistung in ihrem Fachbereich und wurden hierfür ausgezeichnet. Vor rund 330 Gästen – darunter Familienmitglieder, Freunde und Vertreter der Ausbildungsbetriebe sowie Berufsschulen, des Landtags, der Landkreise, der Verwaltung, Bürgermeister sowie Mitglieder der Vollversammlung und des Berufsbildungsausschusses der IHK – richtete Thost das Wort an die Berufseinsteiger.

"Sie können stolz sein auf Ihre Abschlussprüfung mit einem so hervorragenden Ergebnis", gratulierte er den Absolventen. Thost nutzte die Gelegenheit, neben den Schulen, Familien, Lehrern und Kollegen der Berufseinsteiger auch den Ausbildern der Nachwuchskräfte zu danken: "Sie haben einen persönlichen Anteil an der beruflichen Zukunft der Preisträger, und Sie haben einen gesellschaftlichen Anteil an der Zukunft unseres Landes und unserer Wirtschaft", so der Präsident. Die duale Ausbildung sichere den Wissens- und Wirtschaftsstandort Deutschland, es sei einzigartig in Europa.