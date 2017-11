Freudenstadt Die ganze Energie des Schwarzwalds

Den Hohlohturm bei Nacht fing Jörg Schumacher aus Gaggenau ein – dank Langzeitbelichtung und sternenklarer Nacht. Sein Preis: ein Geschenkkorb mit regionalen Produkten. Hermann Schmider aus Haslach schürt mit seinem Foto einer frisch gespurten Loipe am Mummelsee die Vorfreude auf die Wintermonate. Er erhielt den vierten Preis – sechs Flaschen Naturpark-Wein der Baden-Badener Winzergenossenschaft. Auch ein Sonderpreis wurde vergeben: Andreas Huck war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hielt einen Turmfalken in Baden-Baden-Neuweier im Flug fest. Eine Magnum-Flasche Sekt belohnt den Fotografen für diese einmalige Naturparkszene. Eine Auswahl der schönsten Motive des Naturpark-Fotowettbewerbs gibt es im Internet.

Weitere Informationen: www.naturparkschwarzwald.blog