Seewald Die ersten Bewohner verlassen Schernbach

"Wir verlassen Schernbach mit einem weinenden und lachenden Auge", sagte Dorothea Rau, Leiterin der Behindertenhilfe und sozialpsychiatrischen Hilfen der Bruderhaus-Diakonie im Landkreis Freudenstadt beim Umzug. "Aber die Entscheidung, drei kleinere Einheiten in Freudenstadt, Horb und Altensteig zu bauen und damit mitten hinein in die Gemeinden zu gehen, ist die richtige."

Der Umzug war kein einfaches Unterfangen für Menschen mit geistiger Behinderung. Mit Gesprächen, Besuchen und Fotos vom neuen Haus in der Altensteiger Bahnhofstraße bereitete das Mitarbeiterteam sie auf den Umzugstag vor. "Ich bin schon um 5.30 Uhr aufgewacht. Ich wollte schon angezogen sein, wenn die Umzugsleute kommen", berichtete beispielsweise Bernd Güntner, der seit 34 Jahren in der Werkstatt in Schernbach tätig ist und auch einige Jahre im Ort gewohnt hat. Er freut sich auf Altensteig, weil er dort im Rollstuhl selbstständig einkaufen oder einen Kaffee trinken kann. Beruflich wird er zunächst pendeln. Er arbeitet weiter in der Schernbacher Werkstatt, möchte aber perspektivisch in die wohnortnahe Werkstatt der Bruderhaus-Diakonie nach Freudenstadt wechseln.

Wo es ging, packten die Bewohner ihre persönlichen Dinge selbst ein oder taten es zusammen mit ihren Betreuern. Matthias Veigel half engagiert, seine Kartons zu packen. Kaum in Altensteig angekommen, durchstreifte er Hand in Hand mit seiner Betreuerin die neuen Räume. Mit dem Einzug von 18 Klienten sind nun 20 Mitarbeiter im modernen Unterstützungszentrum tätig, bieten Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung und Menschen mit psychischer Erkrankung an.