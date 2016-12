Freudenstadt Die Egerländer in Baiersbronn

60 Jahre Egerländer

Der 21. April 1956 gilt als der Geburtstag der "Egerländer Musikanten", und somit steht die nächste Zahl für "60 Jahre Egerländer Musikanten". Kein Blasorchester weltweit hat vergleichsweise so viele Tourneen erfolgreich international gespielt, die mit Gold und Platin ausgezeichneten Tonträgerverkäufe belegen eine Beliebtheit, die sich bis in die heutige Zeit ungebrochen fortsetzt.

30 Jahre Ernst Hutter

Mitte der 80er-Jahre holte Ernst Mosch den Tenorhornisten Ernst Hutter zu den Egerländer Musikanten. So ergibt sich die dritte Zahl, "30 Jahre Ernst Hutter", an die sich nahtlos die letzte Zahl der Jubiläumstour anschließt: Nach dem Tod von Ernst Mosch ebnete sich das Ensemble den Weg in eine erfolgreiche Zukunft: "15 Jahre unter der Leitung von Ernst Hutter". Mit mutigen Entscheidungen und Zukunftsbewusstsein hat er bereits die dritte Generation Musiker bei den Egerländer Musikanten integriert und somit die Tradition seines Vorgängers gesichert.

Im Programm dieser Jubiläumstournee finden sich – der Idee "90 – 60 – 30 – 15" folgend – Klassiker aus der Feder Ernst Moschs, ergänzt durch Neukompositionen, die den blasmusikalischen Zeitgeist der vergangenen 15 Jahre atmen. Auch die Solisten des Orchesters werden in speziellen Kompositionen zu hören sein

Tickets: gibt es in den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung in Albstadt-Ebingen, Balingen, Calw, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil, Schramberg, St. Georgen und VS-Villingen. Die Ticket-Hotline ist unter 07423/78790 zu erreichen, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Online gibt es Tickets unter www.schwabo.de/ti ckets.